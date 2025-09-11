11.09.2025 16:15 Віталій Хіневич
За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2500 вибухонебезпечних предметів
З 4 по 10 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 201 га територій, виявили та знешкодили 2524 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 158 га сільгоспугідь, понад 500 метрів ділянок автодоріг, майже 9 кілометрів ліній електропередач, а також розмінували 4 домоволодіння.
Повторно підключили до електромережі 52405 абонентів.
Впродовж 10 вересня піротехнічні підрозділи розмінували понад 38 га територій, більше 33 га сільськогосподарських угідь, майже 2 кілометри ліній електропередач, а також перевірили понад 300 метрів ділянок автодоріг. Виявили та знешкодили 392 вибухонебезпечних предмети.
Харківського гарнізону ДСНС протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожеж, ліквідація наслідків обстрілів та вилучення вибухонебезпечних предметів.
