За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2500 вибухонебезпечних предметів

З 4 по 10 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 201 га територій, виявили та знешкодили 2524 вибухонебезпечні предмети.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 158 га сільгоспугідь, понад 500 метрів ділянок автодоріг, майже 9 кілометрів ліній електропередач, а також розмінували 4 домоволодіння.
 
Повторно підключили до електромережі 52405 абонентів. 
 
Впродовж 10 вересня піротехнічні підрозділи розмінували понад 38 га територій, більше 33 га сільськогосподарських угідь, майже 2 кілометри ліній електропередач, а також перевірили понад 300 метрів ділянок автодоріг. Виявили та знешкодили 392 вибухонебезпечних предмети.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківського гарнізону ДСНС протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожеж, ліквідація наслідків обстрілів та вилучення вибухонебезпечних предметів.
 
