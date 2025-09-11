11.09.2025 16:09

Уряд збирається змінити правила оподатковування доходів з OLX, Rozetka та Prom

Наразі Уряд подав до парламенту два законопроєкти.



Уряд збирається змінити правила оподатковування доходів з OLX, Rozetka та Prom



Перший документ, №14025, вносить зміни до Податкового кодексу та закону «Про банки і банківську діяльність». Він визначає операторів платформ податковими агентами, тобто саме вони мають збирати інформацію про користувачів, передавати її до Державної податкової служби та утримувати податки з доходів продавців чи надавачів послуг.

Другий законопроєкт, №14026, змінює Цивільний кодекс. Ним закріплюється, що фізична особа, яка працює через цифрові платформи за правилами Податкового кодексу, не повинна реєструватися як підприємець. Це означає, що люди зможуть легально заробляти в інтернеті без обов’язкової реєстрації ФОП, якщо виконуватимуть встановлені умови.

Які доходи потраплять під оподаткування Всі види діяльності, які здійснюються через онлайн-майданчики за винагороду:

оренда нерухомості (житлової, нежитлової, паркомісць);

оренда транспортних засобів;

продаж товарів;

надання послуг.

Податкові умови та винятки

Якщо дохід за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (приблизно 36 тис. грн), податок не нараховується. Це дозволяє уникнути оподаткування побутових продажів — наприклад, якщо людина продала старий телефон чи кілька речей у шафі.

Якщо суми більші, застосовується пільгова ставка: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас діють певні обмеження: дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн), кількість продажів — не більше трьох на суму до €2000 на рік, а розрахунки повинні проводитися через окремий банківський рахунок.

Банки отримують окрему роль у системі: вони передаватимуть інформацію про спеціальні рахунки до ДПС, щоб забезпечити прозорість і контроль за виконанням нових норм.

Чому це важливо

Україна впроваджує міжнародні стандарти прозорості відповідно до директиви ЄС DAC7 та модельних правил ОЕСР. Це дозволить інтегруватися у європейську систему автоматичного обміну податковою інформацією та виконати зобов’язання країни-кандидата на вступ до ЄС і члена ОЕСР у майбутньому.