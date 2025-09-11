    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рецидивіст, який вбив Ірину Заруцьку, пояснив, чому він зарізав дівчину
11.09.2025  15:43   Дмитро Колонєй

Рецидивіст, який вбив Ірину Заруцьку, пояснив, чому він зарізав дівчину

Стало відомо, що заявив зловмисник, який розправився із українкою у США.


Рецидивіст, який вбив Ірину Заруцьку, пояснив, чому він зарізав дівчину
Як повідомляє РЕДПОСТ, вбивця українскої дівчини розкрив мотив свого злочину: "Я зарізав її, бо , бо мені здалося, що вона читає мої думки".
 
Звіряче вбивсто української біженки Ірини Заруцької сталося у трамваї в США. Їй ніхто не допоміг. Чоловік у худі дістав ножа й безжально наніс удари дівчині, яка сиділа попереду в телефоні. Вона втратила свідомість і загинула на місці.
 
 
Президент Дональд Трамп закликав стратити підозрюваного, а Ілон Маск виділить кошти на мурали із зображенням українки.
 
Вбивця — рецидивіст із серйозними психічними розладами, якого незадовго до трагедії відпустили з суду під письмову обіцянку.
 
Тэги:  вбивство, смерть
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Надзвичайні події У Харкові чоловік знущався, а потім жорстоко вбив свого собаку 28.08 Надзвичайні події Кривава суперечка: на Харківщині чоловік вбив власного сина 22.08 Надзвичайні події Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 