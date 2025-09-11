11.09.2025 15:43 Дмитро Колонєй

Рецидивіст, який вбив Ірину Заруцьку, пояснив, чому він зарізав дівчину

Стало відомо, що заявив зловмисник, який розправився із українкою у США.



Як повідомляє РЕДПОСТ, вбивця українскої дівчини розкрив мотив свого злочину: "Я зарізав її, бо , бо мені здалося, що вона читає мої думки".

Звіряче вбивсто української біженки Ірини Заруцької сталося у трамваї в США. Їй ніхто не допоміг. Чоловік у худі дістав ножа й безжально наніс удари дівчині, яка сиділа попереду в телефоні. Вона втратила свідомість і загинула на місці.

Президент Дональд Трамп закликав стратити підозрюваного, а Ілон Маск виділить кошти на мурали із зображенням українки.

Вбивця — рецидивіст із серйозними психічними розладами, якого незадовго до трагедії відпустили з суду під письмову обіцянку.