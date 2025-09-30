30.09.2025 10:14 Рита Парфенова

Посадовиця КП на Харківщині не задекларувала майно на 4,5 млн грн

Головний бухгалтер комунального підприємства в Богодухові умисно не вказала у декларації об’єкти нерухомості, чим завдала порушення Закону «Про запобігання корупції».

Як повідомляє РЕДПОСТ, головний бухгалтер одного з комунальних підприємств Богодухова умисно внесла недостовірні дані до електронної декларації за 2020 рік, використавши власний електронний підпис. У документі вона не вказала кілька об’єктів нерухомості у Львові — дві квартири, машиномісце та нежитлове приміщення, якими фактично володіла.

За експертною оцінкою, загальна вартість незадекларованого майна перевищує 4,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру у навмисному внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларації особи, яка виконує функції держави або місцевого самоврядування. Відповідальність передбачена ч. 1 ст. 366-2 КК України, якщо сума різниці між достовірними та недостовірними відомостями становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Досудове розслідування веде слідчий відділ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області.

