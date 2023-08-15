15.08.2023 18:51 Дмитро Колонєй
Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував підписання Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.
Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов пркоментував підписання Декларації з Національним агентством з питань запобігання корупції:
"У нас є всього два вороги — Росія та корупція.
Першого гонять з української землі військові, другого — маємо здолати ми.
Сьогодні Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції — між нашим містом та Національним агентством з питань запобігання корупції була підписана Декларація розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.
Це рішення засвідчує наш намір дотримуватися найвищих стандартів прозорості, відкритості та підзвітності. Як перед суспільством, так і перед міжнародними партнерами, котрі потребують цілої низки гарантій щодо захищеності їхніх законних прав та інтересів, - підсумував Ігор Терехов
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