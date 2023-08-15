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15.08.2023  18:51   Дмитро Колонєй

Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував підписання Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.


Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов пркоментував підписання Декларації з Національним агентством з питань запобігання корупції:
 
"У нас є всього два вороги — Росія та корупція. 
 
Першого гонять з української  землі військові, другого — маємо здолати ми. 
 
Сьогодні Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції —  між нашим містом та Національним агентством з питань запобігання корупції була підписана Декларація розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. 
 
Зробили черговий крок проти корупції у Харкові - Ігор Терехов
 
Зробили черговий крок проти корупції у Харкові - Ігор Терехов
 
Це рішення засвідчує наш намір дотримуватися найвищих стандартів прозорості, відкритості та  підзвітності. Як перед суспільством, так і перед міжнародними партнерами, котрі потребують цілої низки  гарантій щодо захищеності їхніх законних прав та інтересів, - підсумував Ігор Терехов
 
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, корупція, харків, декларація, назк
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