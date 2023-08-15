15.08.2023 18:51 Дмитро Колонєй

Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував підписання Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.



Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов пркоментував підписання Декларації з Національним агентством з питань запобігання корупції:

"У нас є всього два вороги — Росія та корупція.

Першого гонять з української землі військові, другого — маємо здолати ми.

Сьогодні Харків зробив черговий серйозний крок проти корупції — між нашим містом та Національним агентством з питань запобігання корупції була підписана Декларація розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування.

Це рішення засвідчує наш намір дотримуватися найвищих стандартів прозорості, відкритості та підзвітності. Як перед суспільством, так і перед міжнародними партнерами, котрі потребують цілої низки гарантій щодо захищеності їхніх законних прав та інтересів, - підсумував Ігор Терехов