13.10.2025 14:48 Рита Парфенова

У Харкові жінка побила знайомого стільцем – її взяли під варту

Під час спільного застілля між 46-річною харків’янкою та її знайомим стався конфлікт. У розпалі сварки жінка вдарила 23-річного чоловіка дерев’яним стільцем по голові. Потерпілого госпіталізували, нападницю затримали.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харківщини затримали 46-річну жінку, яка під час конфлікту завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому.

Як встановило слідство, інцидент стався під час спільного відпочинку в квартирі одного з товаришів. Між учасниками застілля виникла суперечка, що швидко переросла у сварку. У пориві агресії жінка схопила дерев’яний стілець і вдарила ним 23-річного чоловіка по голові.

Постраждалого з травмами доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські Берестинського районного відділу поліції затримали нападницю відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголошено підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд обрав жінці запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram