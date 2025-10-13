    
13.10.2025  15:01   Рита Парфенова

У Харкові медики транспортували пацієнтку з вагою понад 200 кг із дев’ятого поверху до лікарні

Жінці стало зле через легеневу серцеву недостатність. Через вагу понад 200 кг і непрацюючий ліфт до дев’ятого поверху транспортування пацієнтки стало технічно складним завданням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
6 жовтня у Харкові бригада екстреної медичної допомоги №113 отримала виклик до 56-річної жінки, яка перебувала у тяжкому стані. Медики діагностували у неї легеневу серцеву недостатність.
 
Ситуацію ускладнювала надмірна вага пацієнтки — понад 200 кг. Крім того, вона мешкала на дев’ятому поверсі багатоповерхівки, де ліфт працював лише до восьмого.
 
Для забезпечення безпечного спуску було залучено рятувальників. Спільними зусиллями медики та працівники ДСНС обережно транспортували жінку спочатку на восьмий поверх, потім ліфтом донизу, а далі — сходами до виходу, де на неї вже чекала карета швидкої допомоги.
 
Пацієнтку доставили до лікарні, де вона отримує подальше лікування.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що медики Харківщини врятували постраждалого в ДТП.
