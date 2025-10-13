13.10.2025 15:30 Віталій Хіневич

На Харківщині сапери ДСНС за тиждень знешкодили понад 530 вибухонебезпечних предметів

Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок підривів на ВНП загинули 107 жителів Харківщини, ще 324 особи отримали поранення.

Про це під час брифінгу в Офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.

Минулого тижня піротехнічні підрозділи здійснили 327 виїздів і знешкодили 537 вибухонебезпечних предметів. Наразі в регіоні працюють 47 піротехнічних розрахунків — 311 саперів і 150 одиниць спеціалізованої техніки.

Від початку 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили 132 713 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня зафіксовано один випадок підриву цивільних осіб на ВНП.

У полі поблизу села Вербівка Ізюмського району 7 жовтня стався підрив трактора. Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень.

«Звертаю увагу на високий рівень мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та порад рятувальників! Якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомте за номерами “101”, “102” або “112”», — наголосив Артем Астахов.

