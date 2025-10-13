13.10.2025 13:08 Рита Парфенова

Прокуратура Харкова розслідує удар російського дрона по гуртожитку з переселенцями (фото)

13 жовтня російський FPV-дрон поцілив у гуртожиток навчального закладу в Київському районі Харкова, де проживають переселенці. Прокуратура кваліфікувала атаку як воєнний злочин.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, вранці 13 жовтня близько 09:20 у Київському районі Харкова стався вибух – у кімнату гуртожитку одного з навчальних закладів влучив, за попередньою інформацією, російський FPV-дрон.

У будівлі проживають внутрішньо переміщені особи. Внаслідок удару пошкоджено кілька приміщень та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину – за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

На місці події прокурори Київської окружної та Харківської обласної прокуратур спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

