Дивом оминуло велике горе: Ігор Терехов про ворожу атаку на дитячий садок

Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні дитячого садка.



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні Харків дивом оминуло велике горе. Вранці три «шахеди» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від сили ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали.

Але той жах, який пережили всі ми, і особливо батьки за кілька хвилин, поки ніхто не знав, чи всі живі, залишиться в пам’яті назавжди», - сказав Ігор Терехов.

В цей же час він додав, що через ворожий обстріл загинув комунальник, який наводив лад на вулицях міста.

«На жаль, є й непоправна втрата. Внаслідок ворожої атаки загинув наш комунальник - озеленювач КП «Шляхрембуд», який саме прибирав вулицю.

Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші комунальники.

Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство. Але я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння.

Також були пошкоджені шість будівель на двох вулицях - переважно магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці, обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.

На місці прильоту працюють рятувальники, правоохоронці, медики, всі міські служби, представники гуманітарних організацій.

Вкотре дякую кожному, хто сьогодні був поруч і робив усе можливе, щоб врятувати людей!», - додав Ігор Терехов.

