22.10.2025  14:15   Віталій Хіневич

У Харківській області діють графіки погодинних відключень світла

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня застосовані графіки погодинних відключень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Для Харківської області наразі уведено 2,5 черги відключень.
 
За посиланнями доступний перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, та безпосередньо сам графік.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через масштабний удар дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України в Харківській області діють аварійні графіки відключень.
 
