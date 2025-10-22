22.10.2025 20:31 Дмитро Колонєй

У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих від удару ворога

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова.