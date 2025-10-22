У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих від удару ворога

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
"Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова.
Комментариев: 0
День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.
влажность:
давление:
ветер: