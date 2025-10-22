    
Главная Новини Харкова ЖКГ Газовики Харкова обстежили мережі довкола епіцентру вибухів
22.10.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Газовики Харкова обстежили мережі довкола епіцентру вибухів

Фахівці Харкова вжили необхідних заходів післі ворожого удару.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомояє РЕДПОСТ, аварійно-диспетчерська служба Харківської міської філії «Газмережі»  оперативно прибула на місце обстрілу. Фахівці обстежили газові мережі довкола епіцентру вибухів на наявність пошкоджень та витоків. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
До зруйнованої будівлі газопостачання припинили задля безпеки. Усі інші споживачі, на щастя, залишилися з газом.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що у Харкові продовжує зростати кількість постраждалих від удару ворога.
 
Тэги:  обстріл, газ, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих від удару ворога 22.10 Надзвичайні події Евакуація дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА: відео 22.10 Надзвичайні події Атака шахедів на Харків: серед постраждалих дітей немає
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 