28.10.2025  16:50   Віталій Хіневич

У Харківській області розпочато розслідування через забруднення річки

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області відреагували на інформацію, оприлюднену у медіа 23 жовтня 2025 року, щодо забруднення річки Мерло (Мерла).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За повідомленнями, у кількох ділянках водойми — під містком у селі Павлівка та поблизу залізничного вокзалу в місті Богодухів — зафіксовано помітне помутніння води та наявність невстановленої речовини білого кольору.
 
З огляду на серйозність ситуації та можливе порушення природоохоронного законодавства, прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України).
 
У межах кримінального провадження планується встановлення джерела потрапляння речовини, а також осіб або підприємств, причетних до можливого порушення вимог екологічної безпеки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу Харкова чоловік застрелив собаку.
 
