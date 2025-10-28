28.10.2025 16:50 Віталій Хіневич

У Харківській області розпочато розслідування через забруднення річки

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області відреагували на інформацію, оприлюднену у медіа 23 жовтня 2025 року, щодо забруднення річки Мерло (Мерла).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За повідомленнями, у кількох ділянках водойми — під містком у селі Павлівка та поблизу залізничного вокзалу в місті Богодухів — зафіксовано помітне помутніння води та наявність невстановленої речовини білого кольору.

З огляду на серйозність ситуації та можливе порушення природоохоронного законодавства, прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України).

У межах кримінального провадження планується встановлення джерела потрапляння речовини, а також осіб або підприємств, причетних до можливого порушення вимог екологічної безпеки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram