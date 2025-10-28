    
28.10.2025  16:15   Віталій Хіневич

Поблизу Харкова чоловік застрелив собаку

Правопорушник через неприязнь до безпритульних собак з власної рушниці застрелив тварину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
10 липня до відділення поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці у селі Докучаєвське біля житлового будинку лежить закривавлений собака та було чутно звуки пострілів. 
 
Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. 
 
Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли в собаку. Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому. 
 
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 
 
