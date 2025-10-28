28.10.2025 16:15 Віталій Хіневич
Поблизу Харкова чоловік застрелив собаку
Правопорушник через неприязнь до безпритульних собак з власної рушниці застрелив тварину.
10 липня до відділення поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці у селі Докучаєвське біля житлового будинку лежить закривавлений собака та було чутно звуки пострілів.
Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли в собаку. Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
