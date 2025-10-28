28.10.2025 16:15 Віталій Хіневич

Поблизу Харкова чоловік застрелив собаку

Правопорушник через неприязнь до безпритульних собак з власної рушниці застрелив тварину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

10 липня до відділення поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці у селі Докучаєвське біля житлового будинку лежить закривавлений собака та було чутно звуки пострілів.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли в собаку. Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік пограбував жінку під час розпивання спиртного.