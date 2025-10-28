    
28.10.2025  14:05   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік пограбував жінку під час розпивання спиртного

Подія трапилася на початку жовтня. В ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ним виявився 38-річний мешканець Харківської області, який приїхав до Харкова, де познайомився з потерпілою 45-річною жінкою. Після вживання спиртних напоїв жінка втратила пильність і зловмисник відкрито заволодів її сумкою, в якій знаходилися грошові кошти та банківські картки.
 
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті за скоєний злочин передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
 
Під час проведення санкціонованого обшуку у затриманого виявлено та вилучено викрадені грошові кошти та банківські картки потерпілої. 
 
28.10 Надзвичайні події У Харківській області розпочато розслідування через забруднення річки 28.10 Надзвичайні події Поблизу Харкова чоловік застрелив собаку 28.10 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники евакуювали жінку з кішкою
 
 
 

