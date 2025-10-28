    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Мерефі 18-річний водій врізався в паркан – постраждала неповнолітня пасажирка
28.10.2025  13:49   Рита Парфенова

У Мерефі 18-річний водій врізався в паркан – постраждала неповнолітня пасажирка

Уночі 26 жовтня в місті Мерефа сталася ДТП: молодий водій не впорався з керуванням і врізався в паркан приватного будинку. Постраждала 17-річна дівчина перебуває в лікарні з численними переломами.

ДТП у Мерефі: 18-річний водій врізався в паркан, постраждала дівчина

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня близько 03:00 на вулиці Лесі Українки в місті Мерефа Харківського району. За попередньою інформацією, 18-річний водій автомобіля
 
У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річні дівчина та хлопець. Унаслідок зіткнення пасажирка отримала численні переломи. Очевидці повідомили, що після аварії хлопці дістали постраждалу з автомобіля та донесли до воріт знайомої, яка викликала швидку допомогу.
 
Постраждалу доставили до лікарні, де вона перебуває під наглядом медиків. На місці події працювали слідчі відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.
 
За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілій. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті зіткнулися три автівки.

 

Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події На Харківському проспекті зіткнулися три автівки 21.10 Надзвичайні події У аварії під Харковом втратила життя жінка та постраждала дитина 21.10 Надзвичайні події На трасі під Харковом фура вилетіла з дороги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 