28.10.2025 13:49 Рита Парфенова

У Мерефі 18-річний водій врізався в паркан – постраждала неповнолітня пасажирка

Уночі 26 жовтня в місті Мерефа сталася ДТП: молодий водій не впорався з керуванням і врізався в паркан приватного будинку. Постраждала 17-річна дівчина перебуває в лікарні з численними переломами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня близько 03:00 на вулиці Лесі Українки в місті Мерефа Харківського району. За попередньою інформацією, 18-річний водій автомобіля

У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річні дівчина та хлопець. Унаслідок зіткнення пасажирка отримала численні переломи. Очевидці повідомили, що після аварії хлопці дістали постраждалу з автомобіля та донесли до воріт знайомої, яка викликала швидку допомогу.

Постраждалу доставили до лікарні, де вона перебуває під наглядом медиків. На місці події працювали слідчі відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілій. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті зіткнулися три автівки.