28.10.2025 12:43 Рита Парфенова

Посадовця комунального підприємства Харківщини судитимуть за масштабне забруднення довкілля

Директор комунального підприємства у Богодухівському районі неналежно виконував обов’язки, що призвело до накопичення понад 21 тисячі кубометрів рідких відходів та забруднення водойм і ґрунту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі Богодухівського району завершили розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно 58-річного директора комунального підприємства в Богодухівському районі. Упродовж 2022–2025 років посадовець не виконував свої обов’язки щодо забезпечення екологічної безпеки та контролю за належною утилізацією відходів. Через це на території одного з сіл накопичилося понад 21 тисячу кубометрів рідких відходів, які зберігалися у відкритих відстійниках.

Поліцейські відділення №1 Богодухівського РВП раніше викрили 58-річного посадовця. Через тривале порушення правил зберігання та відсутність очисних заходів небезпечні речовини потрапили у водойму, лабораторні дослідження зафіксували значне перевищення шкідливих речовин у ґрунті. За оцінками спеціалістів, завдано збитків довкіллю на суму понад 416 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скеровано до Валківського районного суду.

