28.10.2025  13:00

Погода у Харківській області у листопаді: що кажуть синоптики

За попередніми прогнозами синоптиків, листопад 2025 року на Харківщині очікується з типовими для цього періоду температурними показниками та кількістю опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Середня місячна температура повітря прогнозується на рівні +1,6°С, що повністю відповідає кліматичній нормі за період 1991–2020 років. 
 
Упродовж місяця можливі незначні температурні коливання: вдень повітря подекуди прогріватиметься до +6…+8°С, а вночі очікуються заморозки до –3…–6°С. У другій половині місяця не виключається перший мокрий сніг.
 
Місячна кількість опадів також очікується в межах норми і становитиме близько 42 мм. Переважатимуть дощі, подекуди з переходом у мокрий сніг, а також можливі тумани та ожеледиця.
 
Погода у листопаді традиційно буде прохолодною та вологою.
 
