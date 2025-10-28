28.10.2025 13:00 Віталій Хіневич

Погода у Харківській області у листопаді: що кажуть синоптики

За попередніми прогнозами синоптиків, листопад 2025 року на Харківщині очікується з типовими для цього періоду температурними показниками та кількістю опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Середня місячна температура повітря прогнозується на рівні +1,6°С, що повністю відповідає кліматичній нормі за період 1991–2020 років.

Упродовж місяця можливі незначні температурні коливання: вдень повітря подекуди прогріватиметься до +6…+8°С, а вночі очікуються заморозки до –3…–6°С. У другій половині місяця не виключається перший мокрий сніг.

Місячна кількість опадів також очікується в межах норми і становитиме близько 42 мм. Переважатимуть дощі, подекуди з переходом у мокрий сніг, а також можливі тумани та ожеледиця.

Погода у листопаді традиційно буде прохолодною та вологою.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram