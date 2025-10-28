28.10.2025 09:31 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 13

Золочів – 11

Богодухів – 12

Коломак – 11

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 11

Слобожанське – 15

Куп’янськ -

Берестин – 11

Лозова – 13

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

