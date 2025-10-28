Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Комментариев: 0
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: