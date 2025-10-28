28.10.2025 09:41 Рита Парфенова

У Харкові згорів покинутий приватний будинок: рятувальники гасили вогонь кілька годин (фото)

Пожежа сталася в Київському районі Харкова пізно ввечері 27 жовтня. Вогонь охопив 200 квадратних метрів будівлі, але обійшлося без постраждалих.

Пізно ввечері 27 жовтня в Київському районі Харкова спалахнув покинутий приватний будинок. Повідомлення про пожежу по провулку Дегтярному надійшло до Служби порятунку о 23:36, передає РЕДПОСТ.

Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, полум’я вже поширилося на площу близько 200 квадратних метрів. Усередині оселі нікого не було.

Завдяки злагодженим діям пожежників загоряння вдалося локалізувати за 20 хвилин – о 23:56, а остаточно ліквідувати о 02:02. У гасінні брали участь чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, загалом 20 рятувальників.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються. Постраждалих і загиблих немає.

