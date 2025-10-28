    
28.10.2025  10:25   Рита Парфенова

Поліція Харківщини задокументувала наслідки чергових обстрілів області (фото)

Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини армії рф, яка минулої доби атакувала Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони безпілотниками.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харківщини продовжують документувати наслідки воєнних злочинів російських військ. Минулої доби армія рф завдавала ударів по Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах, застосовуючи безпілотники різних типів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

У Куп’янську внаслідок масованих атак пошкоджені житлові будинки, а в селах Осинове та Благодатівка – приватні домоволодіння.

На території Харківського району через обстріли зруйновані будинки, квартири та господарчі споруди.

У Борівській громаді також зафіксовано руйнування житла.

27 жовтня правоохоронці провели дев’ять оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за сімома кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росії.

Від початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зафіксували вже понад 27 тисяч воєнних злочинів, скоєних на території області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські сили оборони відбили двадцять спроб прориву противника на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
