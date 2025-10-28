28.10.2025 08:32 Рита Парфенова

На Харківщині війська рф 20 разів штурмували позиції оборонців на двох напрямках

Українські сили оборони відбили двадцять спроб прориву противника на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Протягом минулої доби на Харківщині російські війська проводили штурмові дії одразу на двох напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Бологівки, Одрадного та в напрямку Бочкового.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів. Сили оборони України відбили атаки біля Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Піщаного.

