28.10.2025  08:08   

Пожежі через обстріли ліквідували рятувальники Харківщини

У Лозівському та Ізюмському районах Харківщини внаслідок російських атак спалахнули дві пожежі. Крім того, піротехніки ДСНС вилучили майже сотню небезпечних боєприпасів.

рятувальник дснс

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди. З них 8 стосувалися ліквідації пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів, 9 – надання допомоги населенню, ще 6 – інші виїзди.

Вранці 27 жовтня російські війська обстріляли селище Борова Ізюмського району. У результаті удару загорілася зруйнована господарча споруда, полум’я охопило близько 15 квадратних метрів. Пошкоджено також приватний будинок. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Крім цього, у Лозівському районі також сталася пожежа після обстрілу. На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, які оперативно ліквідували займання.

Піротехнічні підрозділи протягом доби вилучили та знешкодили 92 одиниці вибухонебезпечних предметів, залишених після бойових дій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом тижня рятувальники Харківщини знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів.
