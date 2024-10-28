28.10.2024 07:30 Рита Парфенова

28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.

День визволення України від нацистських загарбників відзначається з 2009 року. Він започаткований «з метою всенародного відзначення звільнення України від нацистських загарбників, вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни».



Під час Другої світової війни на території України проходили битви, багато з яких мали особливо важливе значення та безпосередньо впливали на хід війни.



Перші населені пункти України у районі східного Донбасу радянські війська звільнили у грудні 1942 року. Основні бої за визволення республіки тривали з січня 1943 року до осені 1944 року. У цей час на українській землі було зосереджено близько половини всіх радянських сил.



23 серпня 1943 року було звільнено Харків, у вересні-жовтні цього ж року точилася битва за Дніпро, кульмінацією якої стало вигнання фашистів із Києва. Завершила цей етап війни Карпатська операція, яка розпочалася 9 вересня 1944 року. 27 жовтня 1944 року радянські війська звільнили Ужгород, а 28-го вийшли на сучасний західний кордон України. Загалом у 1943–1944 роках Збройні сили СРСР провели на території УРСР 15 наступальних операцій.



* * *



28 жовтня 2002 року було засновано Міжнародний день анімації, згідно з ініціативою французького відділення Міжнародної асоціації анімаційного кіно на честь 110-річчя публічної вистави першої анімаційної технології.



Саме 28 жовтня 1892 року художник та винахідник Еміль Рейно в Парижі покликав людей на новітнє, до того часу невідоме видовище, а саме оптичний театр – прасиноскоп. Цей апарат показував глядачам картинки, які швидко змінювали один одного, тому здавалося, ніби зображення рухається. Так розпочалася епоха анімаційного кіно.

* * *

28 жовтня щороку у багатьох країнах світу відзначається День бабусь та дідусів. Це свято було запропоновано представниками голландського Квіткового бюро, і вперше його відзначили у 2009 році. Дата цього свята нагадує про важливість поваги до старших поколінь.

* * *

Окрім того, з 2011 року у всьому світі 28 жовтня відзначають Всесвітній день дзюдо (World Judo Day). Ініціатором проведення стала Міжнародна федерація дзюдо (IJF). Дату для свята обрали невипадково — це день народження засновника цього виду спорту Дзигоро Кано.

* * *

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Терентія та Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви в Іконії, названої П’ятниця.

За старих часів існувала традиція під назвою «лляні оглядини». Селяни вихвалялися один перед одним, показуючи льон-первак. А дівчата демонстрували хлопцям, наскільки добрі вони господині.

Що не можна робити:

працювати з пряжею;

починати прибирання і мити підлогу;

мити голову, прати білизну.

За Юліанським календарем, 28 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Євфимія Солунського, який жив у Палестині у IX столітті.



Цього дня пасічники традиційно прибирали вулики та офіційно закінчували сезон. Чоловіки шили валянки та шуби, лагодили будинки та сільськогосподарські споруди. А жінки з цього дня починали в’язати теплий одяг.

Що не можна робити:

злословити, з'ясовувати стосунки та пліткувати. Вважалося, що погане слово може матеріалізуватися;

виходити з дому після заходу сонця;

заплітати коси. Вважається, що це може спричинити невдачі;

ремонтувати речі. Вважалося, що вони незабаром знову вийдуть з ладу, а ті, хто взявся їх лагодити, можуть травмуватися;

робити коштовні покупки.

Також цього дня

У 1469 народився Еразм Роттердамський, голландський європейський гуманіст, філософ і письменник («Похвала дурості»).



1636 – засновано Гарвардський університет, один із провідних вузів США.



1831 – народився Майкл Фарадей, який відкрив принцип електромагнітної індукції, продемонстрував першу динамо-машину.



1886 – у Нью-Йорку відбулося офіційне відкриття статуї Свободи (повна назва – Свобода, що освітлює світ). Одна з найзнаменитіших скульптур у США та світі, часто звана «символом Нью-Йорка та США», «символом свободи та демократії», «Леді Свобода».



1919 – конгрес США, незважаючи на вето президента Вудро Вільсона, ухвалив «сухий закон», що забороняє виробництво, перевезення та продаж алкогольних напоїв.



1955 – народився Білл Гейтс, американський підприємець, голова корпорації «Microsoft», протягом кількох років – найбагатша людина планети за версією журналу «Forbes».



1967 – народилася Джулія Робертс, голлівудська кіноактриса, володарка премії «Оскар».



1974 – народився Хоакін Фенікс, американський актор («Гладіатор», «Знаки», «8 мм», «Переступити межу», «Перо маркіза де Саду»).



1989 – Верховна Рада України ухвалила закон про державний статус української мови (Закон «Про мову в Українській РСР»). Українська мова проголошена державною на території України.



1993 – Сенат Австралії визнав Голодомор в Україні актом геноциду.



2007 – представлений список «100 геніїв сучасності, які сьогодні живуть» британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анна, Арсен, Георгій, Дмитро, Еммануїл, Єгор, Іван, Максим, Микола, Неоніла, Параска, Степан, Февронія, Ян.

за Юліанським календарем: Валерій, Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Микита, Опанас, Семен, Юхим.