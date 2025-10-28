    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Два населені пункти Харківщині опинилися під ударами ворога, є поранений
28.10.2025  08:43   Рита Парфенова

Два населені пункти Харківщині опинилися під ударами ворога, є поранений

Протягом доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківської області. Постраждав чоловік у Куп’янську, пошкоджено житлові будинки.


Фото з відкритих джерел

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ 26 жовтня внаслідок обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Медики оперативно надали йому необхідну допомогу.

Російські війська активно застосовували по території регіону безпілотники різних типів – зафіксовано використання одного БпЛА «Герань-2» та одного FPV-дрона.

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • у селищі Борова Ізюмського району зруйновано приватний будинок;
  • у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей, із яких 36 залишилися. Від початку роботи пункт зареєстрував 9555 осіб.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські сили оборони відбили двадцять спроб прориву противника на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Надзвичайні події Минулого тижня Харків зазнав 23 ворожих ударів 27.10 Надзвичайні події Росіяни вдарили по Козачій Лопані – пошкоджено багатоквартирний будинок 27.10 Надзвичайні події Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 