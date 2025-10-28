Два населені пункти Харківщині опинилися під ударами ворога, є поранений

Протягом доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківської області. Постраждав чоловік у Куп’янську, пошкоджено житлові будинки.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Куп’янськ 26 жовтня внаслідок обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Медики оперативно надали йому необхідну допомогу.
Російські війська активно застосовували по території регіону безпілотники різних типів – зафіксовано використання одного БпЛА «Герань-2» та одного FPV-дрона.
Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру:
Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей, із яких 36 залишилися. Від початку роботи пункт зареєстрував 9555 осіб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що українські сили оборони відбили двадцять спроб прориву противника на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
