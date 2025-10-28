28.10.2025 08:43 Рита Парфенова

Два населені пункти Харківщині опинилися під ударами ворога, є поранений

Протягом доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківської області. Постраждав чоловік у Куп’янську, пошкоджено житлові будинки.



Минулої доби під ворожими обстрілами перебували три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ 26 жовтня внаслідок обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Медики оперативно надали йому необхідну допомогу.

Російські війська активно застосовували по території регіону безпілотники різних типів – зафіксовано використання одного БпЛА «Герань-2» та одного FPV-дрона.

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

у селищі Борова Ізюмського району зруйновано приватний будинок;

у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей, із яких 36 залишилися. Від початку роботи пункт зареєстрував 9555 осіб.

