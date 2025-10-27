    
Главная Новини Харкова Армія ЗСУ стримують шосту атаку ворога за добу на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини
27.10.2025  16:37   Дмитро Колонєй

ЗСУ стримують шосту атаку ворога за добу на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 27 жовня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Стримують шосту атаку ворога за добу на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку п’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового, ще одне боєзіткнення триває.
  • На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські військові відбили понад 25 ворожих атак на двох напрямках.

 

