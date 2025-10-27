На Харківщині українські військові відбили понад 25 ворожих атак на двох напрямках

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська посилили штурмову активність. Оборонці утримують позиції, відбивши 27 атак противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів намагався прорвати оборону українських сил поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки, а також у напрямку Бологівки та Дворічанського. Усі спроби штурмів були безуспішними – Сили оборони втримали позиції.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські підрозділи зупинили ворожі штурмові дії у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 29 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.
