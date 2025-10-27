    
27.10.2025  08:57   Рита Парфенова

Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах семи районів області. Серед постраждалих – жителі Куп’янська, Осинового та Тищенківки.


На фото с. Одноробівка
Фото: ХОВА

Минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних:

  • у селі Осинове Куп’янської громади – 60-річний чоловік;
  • у селі Тищенківка Кіндрашівської громади – 61-річний чоловік;
  • у місті Куп’янськ – 40-річний чоловік.

Медики також надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала від обстрілу села Курилівка 23 жовтня, та 60-річному чоловікові, травмованому 25 жовтня в Ківшарівці.

Російські війська активно застосовували різні види озброєння:

  • 4 керовані авіаційні бомби (КАБ);
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 «Ланцет»;
  • 1 «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 3 безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів.

  • в Харкові зруйновано будівлю ресторану;
  • в Богодухівському районі – електромережі в селищі Золочів та двоповерховий будинок у селі Одноробівка;
  • в Куп’янському районі – два склади, магазин і дві одиниці сільгосптехніки в селах Благодатівка та Підсереднє;
  • в Харківському районі – приватний будинок у Лобанівці;
  • в Лозівському районі – пошкоджено залізничну інфраструктуру в селі Нове;
  • в Чугуївському районі – приватний будинок у Федорівці;
  • в Ізюмському районі – два автомобілі у населених пунктах Борова та Топольське.

У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 147 людей. Нині там залишаються 55 осіб. Загалом із початку роботи пункту зареєстровано 9490 евакуйованих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 29 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
