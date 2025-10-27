27.10.2025 08:57 Рита Парфенова

Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах семи районів області. Серед постраждалих – жителі Куп’янська, Осинового та Тищенківки.



На фото с. Одноробівка

Фото: ХОВА

Минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних:

у селі Осинове Куп’янської громади – 60-річний чоловік;

Куп’янської громади – 60-річний чоловік; у селі Тищенківка Кіндрашівської громади – 61-річний чоловік;

Кіндрашівської громади – 61-річний чоловік; у місті Куп’янськ – 40-річний чоловік.

Медики також надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала від обстрілу села Курилівка 23 жовтня, та 60-річному чоловікові, травмованому 25 жовтня в Ківшарівці.

Російські війська активно застосовували різні види озброєння:

4 керовані авіаційні бомби (КАБ);

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 «Ланцет»;

1 «Молнія»;

2 fpv-дрони;

3 безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів.

в Харкові зруйновано будівлю ресторану;

зруйновано будівлю ресторану; в Богодухівському районі – електромережі в селищі Золочів та двоповерховий будинок у селі Одноробівка;

– електромережі в селищі Золочів та двоповерховий будинок у селі Одноробівка; в Куп’янському районі – два склади, магазин і дві одиниці сільгосптехніки в селах Благодатівка та Підсереднє;

– два склади, магазин і дві одиниці сільгосптехніки в селах Благодатівка та Підсереднє; в Харківському районі – приватний будинок у Лобанівці;

– приватний будинок у Лобанівці; в Лозівському районі – пошкоджено залізничну інфраструктуру в селі Нове;

– пошкоджено залізничну інфраструктуру в селі Нове; в Чугуївському районі – приватний будинок у Федорівці;

– приватний будинок у Федорівці; в Ізюмському районі – два автомобілі у населених пунктах Борова та Топольське.

У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 147 людей. Нині там залишаються 55 осіб. Загалом із початку роботи пункту зареєстровано 9490 евакуйованих.

