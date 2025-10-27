Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах семи районів області. Серед постраждалих – жителі Куп’янська, Осинового та Тищенківки.
Минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних:
Медики також надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала від обстрілу села Курилівка 23 жовтня, та 60-річному чоловікові, травмованому 25 жовтня в Ківшарівці.
Російські війська активно застосовували різні види озброєння:
Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів.
У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 147 людей. Нині там залишаються 55 осіб. Загалом із початку роботи пункту зареєстровано 9490 евакуйованих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 29 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.
