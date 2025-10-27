Всеукраїнський радіодиктант єдності: коли, де та як писати

Сьогодні, 27 жовтня, об 11:00 стартує щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – подія, яка вже понад чверть століття об’єднує українців у різних куточках світу навколо рідного слова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, до Дня української писемності та мови відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності, який цьогоріч пишуть 27 жовтня об 11:00.
Авторкою тексту стала Євгенія Кузнєцова – письменниця, перекладачка, авторка романів «Спитайте Мієчку», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшн-книги «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія». Диктант читатиме Наталія Сумська – акторка театру і кіно, народна артистка України.
Послухати радіодиктант можна:
Написати диктант можна будь-де – вдома, у кав’ярні, книгарні чи на роботі. Головне – бути поруч із рідними, друзями або колегами, щоб відчути єдність через спільне слово.
Надіслати текст можна двома способами:
Минулого року до написання радіодиктанту долучилося понад пів мільйона учасників із більш ніж 30 країн світу. Цьогоріч організатори закликають ділитися фото й відео з хештегами #пишеморазом та #радіодиктант2025.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначають День української писемності та мови.
