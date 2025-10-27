    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії
27.10.2025  09:40   Рита Парфенова

У Харківській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії

Через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури в регіоні тимчасово діють графіки аварійних відключень. Енергетики закликають жителів споживати електроенергію ощадливо.


Фото з відкритих джерел

У Харківській області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго»

Як повідомили енергетики, причиною таких обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Раніше зазначалося, що у понеділок, 27 жовтня, з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 в області діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Мешканців та підприємців просять раціонально використовувати електроенергію – вимикати непотрібні прилади, переносити використання енергоємного обладнання на нічний час і підтримувати стабільність енергосистеми.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення.
Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 ЖКГ Харків’ян просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00 24.10 ЖКГ У Харківській області 25 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла 23.10 ЖКГ Харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 