У Харківській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії

Через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури в регіоні тимчасово діють графіки аварійних відключень. Енергетики закликають жителів споживати електроенергію ощадливо.
У Харківській області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго»
Як повідомили енергетики, причиною таких обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Раніше зазначалося, що у понеділок, 27 жовтня, з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 в області діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Мешканців та підприємців просять раціонально використовувати електроенергію – вимикати непотрібні прилади, переносити використання енергоємного обладнання на нічний час і підтримувати стабільність енергосистеми.
