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26.10.2023  10:35   Віталій Хінєвіч

Радіодиктант національної єдності: коли слухати та як приєднається до написання

У п'ятницю 27 жовтня відбудеться Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, передає РЕДПОСТ .

 
У 2023 році День української писемності та мови вперше відзначають саме 27 жовтня.
 
Радіодиктант національної єдності розпочнеться об 11:00. Суспільне Мовлення транслюватиме його:
 
Фотографії та відео написання радіодиктанту можна буде опублікувати в соціальних мережах із зазначенням гештегом #радіодиктант2023.
 
Над створенням тексту диктанту працювала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту — "Дороги України".
 
До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. А ось читатиме радіодиктант актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
 
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Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 — на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
 
Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на e-mail:
 
  • паперові листи приймаються на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 29 жовтня;
  • або сфотографуйте чи відскануйте текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на [email protected]. Листи приймаються до 11:00 30 жовтня.
Варто зазначити, що портал новин «РЕДПОСТ» у своєму телеграм-каналі запустив опитування «Чи плануєте писати Радіодиктант національної єдності?».  На момент створення цього матеріалу, бажання в написанні диктанту висловили близько 17%.
 
Взяти участь у голосуванні може кожен, перейшовши за посиланням.
 

Важливо: раніше радіо диктант проводили 9 листопада, в день церковної пам'яті Нестора Літописця. З переходом ПЦУ на новий церковний календар дата змістилася.

Источник:   Українське радіо
 Тэги:  радіодиктант
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