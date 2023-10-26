26.10.2023 10:35 Віталій Хінєвіч

Радіодиктант національної єдності: коли слухати та як приєднається до написання

У п'ятницю 27 жовтня відбудеться Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, передає РЕДПОСТ .

У 2023 році День української писемності та мови вперше відзначають саме 27 жовтня.

Радіодиктант національної єдності розпочнеться об 11:00. Суспільне Мовлення транслюватиме його:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Фотографії та відео написання радіодиктанту можна буде опублікувати в соціальних мережах із зазначенням гештегом #радіодиктант2023.

Над створенням тексту диктанту працювала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту — "Дороги України".

До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. А ось читатиме радіодиктант актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 — на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на e-mail:

паперові листи приймаються на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 29 жовтня;

або сфотографуйте чи відскануйте текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на [email protected]. Листи приймаються до 11:00 30 жовтня.

Варто зазначити, що портал новин «РЕДПОСТ» у своєму телеграм-каналі запустив опитування «Чи плануєте писати Радіодиктант національної єдності?». На момент створення цього матеріалу, бажання в написанні диктанту висловили близько 17%.

Взяти участь у голосуванні може кожен, перейшовши за посиланням.

Важливо: раніше радіо диктант проводили 9 листопада, в день церковної пам'яті Нестора Літописця. З переходом ПЦУ на новий церковний календар дата змістилася.