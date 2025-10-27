    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Куп’янському районі під час обстрілу загорілася будівля: рятувальники ліквідували пожежу
27.10.2025  08:15   Рита Парфенова

У Куп’янському районі під час обстрілу загорілася будівля: рятувальники ліквідували пожежу

Протягом доби підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 29 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid0YMZrcQWYPgXdvqaQNLv16TGJHVTrhoghg2Tjc1XGnRCMAerriNHcGcjLPqZKKJZ6l?__cft__[0]=AZXAJmHZXebqPnQ8KVfi4S1a9pWH7ysCefos3wx35KKApmV-uHuYuelaj45Z-D5kEpMnM7bQdUKtDzHuH-DgQH_6-TgRjUhWHWx9guf8jMPDknQc1z4NXfxFfPqtBc7CUzxT63kyh8k7P9hXzfGjQ9j7zAheQ7ldftnIJIrx-I0mPNEEUeK1yVSK4NF9SrpwnsA&__tn__=%2CO%2CP-R

Як повідомляє РЕДПОСТ, з 26 по 27 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 29 оперативних виїздів для ліквідації наслідків надзвичайних подій у регіоні.

Серед них – сім виїздів на гасіння пожеж, одна з яких сталася у Куп’янському районі внаслідок ворожого обстрілу. У результаті загоряння пошкоджено будівлю, проте завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню полум’я на сусідні об’єкти.

Крім того, підрозділи ДСНС двічі виїжджали для перевірки місць влучань, 13 разів надавали допомогу населенню та здійснили сім інших виїздів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни атакували дроном ресторан у Харкові.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
