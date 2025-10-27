27.10.2025 07:30 Рита Парфенова

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2023 року цього дня у нашій країні відзначають День української писемності та мови.

28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування з 9 листопада на 27 жовтня. Зміни були внесені через перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Свято засновано на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.

Нестора Літописця вважають батьком вітчизняної історії та словесності. Історики припускають, що саме він написав уславлену «Повість временних літ», житія святих братів Бориса та Гліба, Феодосія Печерського та його сподвижників. Дослідники зазначають, що саме з преподобного Нестора Літописця і розпочинається письмова українська мова.



День української писемності та мови – це не лише державне, а й церковне свято. Перший у сучасній українській мові твір, що відповідає візантійським першоджерел, православні назвали акафістом Богородиці Холмською.

Традиційно до Дня української писемності та мови проводиться Радіодиктант національної єдності. Цього року українці писали його у п'ятницю, 25 жовтня.

* * *

Щорічно 27 жовтня відзначається День аудіовізуальної спадщини. Минуло півтора століття з того часу, коли людство винайшло перші кошти для аудіо- та відеозапису, але вже встигло накопичити кілометри плівок, що зняли різні історичні події.



У 2005 році ЮНЕСКО встановила День аудіовізуальної спадщини, щоб привернути увагу до проблем збереження звукових записів та зображень як джерела відомостей про останні 150 років та забезпечення доступу до них для всіх зацікавлених осіб та організацій.



З метою збереження документальної спадщини ЮНЕСКО здійснює програму «Пам'ять миру». Зокрема, до неї входить створення реєстру та архівів документів аудіовізуальної спадщини, які є незамінним джерелом відомостей і відкриттів.

* * *

Міжнародний день шкільних бібліотек відзначається в багатьох країнах щороку четвертого понеділка жовтня, починаючи з 1999 року з ініціативи ЮНЕСКО. 2008 року ця подія вийшла на новий рівень — День перетворюється на місячник, також міжнародний. Учасники акції можуть вибрати будь-який день протягом місяця для проведення заходів, присвячених шкільним бібліотекам. Деякі, втім, не обмежувалися одним днем ??і навіть тижнем, а оголошували довготривалі заходи — такі, як збір книжок протягом усього місячника.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Нестора; а також священномучениці Капітолини та рабині її Єротіїди.

У давнину цього дня було заведено давати обіцянки. Окрім того, намагалися завершити всі розпочаті справи. Вважалося, якщо закінчити обіцяну роботу, то бажання обов’язково здійсниться.



Дуже важливо цього дня помолитися у повній тиші і самотності. Саме тоді святі допоможуть виконати ваше найзаповітніше бажання.

Що не можна робити:

переїдати — будуть проблеми зі здоров'ям;

давати пусті обіцянки;

вести розмови ні про що.

Також цього дня

1654 року 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.



1662 – англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.



1728 – народився Джеймс Кук, англійський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії та Гавайських островів. Закінчив своє життя на багатті як закуску до тубільного пива, за версією Володимира Висоцького. У житті все було куди прозаїчніше: на Гаваях англійці вступили в перестрілку з місцевими, Кук (ось миротворець) поліз захищати місцевих, вони прийняли його за одного з атакуючих і застрелили.



1782 – народився Ніколо Паганіні, геніальний композитор та скрипаль.



1811 – народився Ісаак Зінгер, винахідник швейної машинки, засновник фірми The Singer Manufacturing Company.



1882 – народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.



1904 – відкрився Нью-Йоркський метрополітен.



1937 – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них – цвіту української інтелігенції



1951 – вперше при лікуванні раку використано радіацію.



1952 – народився Роберто Беніньї, італійський кінорежисер і актор, найзнаменитіший фільм якого «Життя прекрасне» у 1999 році був висунутий на «Оскара» у семи номінаціях, названий найкращим іноземним фільмом, а сам Беніньї отримав статуетку за найкращу чоловічу роль.



1978 – народилася Ванесса Мей, англійська скрипалька, що одночасно випробовує свої сили як співачка.



1982 – Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.



1984 – введено в дію Байкало-Амурська магістраль (БАМ) – залізниця у Східному Сибіру та Далекому Сході. Одна із найбільших залізничних магістралей у світі.

Іменини відзначають

Андрій, Валентин, Марк, Нестор.