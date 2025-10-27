    
Главная Новини Харкова ЖКГ Не буде газу у жителів двох харківських вулиць
27.10.2025  17:11   Дмитро Колонєй

Не буде газу у жителів двох харківських вулиць

Харківська міська філія «Газмережі» пернесла час проведення робіти на мережах міста.


Не буде газу у жителів двох харківських вулиць
Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 жовтня 2025 року харківські газовики проведуть роботи з підготовки мереж міста до осінньо-зимового періоду в Київському районі міста.
 
Тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • вул.Інтернатська – Всі будинки
  • вул.Шевченка буд. 329
 
Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Раніше роботи планувалося провести 23 жовтня 2025 року.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії та коли не буде газу у деяикх селищах області.  
 
Тэги:  газ, відключення, харків, зима, опалювальний сезон
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 ЖКГ Не буде газу у кількох населених пунктах Харківщини 22.10 ЖКГ Газовики Харкова обстежили мережі довкола епіцентру вибухів 22.10 ЖКГ В Україні взимку відключатимуть воду, газ та світло: прогноз експерта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 