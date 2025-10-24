    
24.10.2025  08:55   Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу до кількох населених пунктів Берестинської громади

Фахівці проведуть роботи, які супроводжуються тимчасовим припиненням газопостачання.

 
Харківська філія «Газмережі» 29.10.2025 року з 09-00 години планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватись тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Піщанка та можливим припиненням с. Берестовенька, с. Іванівське, с-ще Покровське Берестинської громади, передає РЕДПОСТ.
 
Завершити виконання робіт та розпочати пуски газу планується 29.10.2025 року.
 
«Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
