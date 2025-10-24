24.10.2025 08:55 Віталій Хіневич
Тимчасово призупиняється розподіл газу до кількох населених пунктів Берестинської громади
Фахівці проведуть роботи, які супроводжуються тимчасовим припиненням газопостачання.
Харківська філія «Газмережі»
29.10.2025 року з 09-00 години планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватись тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Піщанка та можливим припиненням с. Берестовенька, с. Іванівське, с-ще Покровське Берестинської громади, передає РЕДПОСТ.
Завершити виконання робіт та розпочати пуски газу планується 29.10.2025 року.
«Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
