26.10.2025 11:02 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів - 11

Харків - 15

Богодухів - 10

Коломак - 14

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 12

Слобожанське - 14

Куп’янськ -

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

