Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
