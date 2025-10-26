    
26.10.2025  11:02

Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 жовтня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Золочів - 11
  • Харків - 15
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 14
  • Великий Бурлук - 10
  • Печеніги - 12
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 
  • Берестин - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 25 жовтня 2025 року.
 
