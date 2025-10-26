    
26.10.2025  12:00   Дмитро Колонєй

У Харкові припинять рух трамваїв на Салтівському шосе

Чому введені обмеженя та як курсуватимуть трамваї розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 до 17:00 у понеділок 27 жовтня 2025 року  буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському через ремонт трамвайної колії.

Трамваї №6 ходитиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;

Трамваї №8 їздитиме таким шляхом:

 
  • розворотне коло  «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло  «Журавлівський гідропарк».

Тимчасовий автобус №8 прямуватиме так:

 
  • Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) - вул. Олега Громадського - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - Салтівське шосе (602 мікрорайон).
 
