26.10.2025 10:05 Дмитро Колонєй

Як виглядають місця ударів росіян показали харківські правоохоронці (фото)

Поліція задокументувала наслідки російських атак у Харкові та Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби під ударами ворога опинилися Харків, Харківський, Лозівський, Ізюмський та Куп'янський райони.

Вдень росіяни скерували безпілотники по Харкову. П’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких підлітки 13 та 15 років. Влучання відбулись у Шевченківському та Київському районах. Пошкоджені будівлі та житлові будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району постраждали троє людей. 64-річна жінка та 56-річний чоловік поранені в селищі Куп'янськ-Вузловий. Травмованих доставлено до медичного закладу для надання допомоги. 33-річний місцевий мешканець селища Ківшарівка загинув через удар ворога.

Влучання БпЛА відбулось в місті Лозова по цивільній інфраструктурі. На місці зайнялась пожежа. Обійшлося без постраждалих.

На території міста Барвінкове стався обстріл із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зазнали уражень електромережі та залізнична інфраструктура.

25 жовтня 2025 року поліцейські оглянули місця подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян.