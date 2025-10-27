27.10.2025 16:05 Дмитро Колонєй
Судитимуть посадовця Харківщини, який завдав шкоди на сотні тисяч гривень
Чим займався чиновник на Харківщині з'ясували правоохоронці.
, 58-річний директор комунального підприємства у Богодухівському районі допустив масштабне порушення вимог екологічного законодавства:
-
протягом тривалого часу не забезпечував належне функціонування очисних споруд;
-
забруднив відходами земельну ділянку. Перевищення допустимих норм вмісту амонію, нітратів, фосфору та щільного залишку, що створює небезпеку для довкілля та може призвести до деградації ґрунтів;
-
скидував стічні води ненормативної якості з очисних споруд підприємства до річки Карамушина, що знаходиться у межах Валківської територіальної громади Богодухівського району;
-
виявлено численні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. скиди містили токсини, що можуть викликати евтрофікацію та призвести до загибелі водної флори й фауни і поширення патогенів;
-
очисні споруди не експлуатувалися;
-
знезараження стічних вод не здійсеюваося;
-
довкіллю завдано збитків на суму понад 415 тисяч гривень.
Обвинуваченого судитимуть у Валківському районному суді Харківської області.
