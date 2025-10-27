    
27.10.2025  16:05   Дмитро Колонєй

Судитимуть посадовця Харківщини, який завдав шкоди на сотні тисяч гривень

Чим займався чиновник на Харківщині з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 58-річний директор комунального підприємства у Богодухівському районі допустив масштабне порушення вимог екологічного законодавства:
 
  • протягом тривалого часу не забезпечував належне функціонування очисних споруд;
  • забруднив відходами земельну ділянку. Перевищення допустимих норм вмісту амонію, нітратів, фосфору та щільного залишку, що створює небезпеку для довкілля та може призвести до деградації ґрунтів;
  • скидував стічні води ненормативної якості з очисних споруд підприємства до річки Карамушина, що знаходиться у межах Валківської територіальної громади Богодухівського району;
  • виявлено численні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. скиди містили токсини, що можуть викликати евтрофікацію та призвести до загибелі водної флори й фауни і поширення патогенів;
  • очисні споруди не експлуатувалися;
  • знезараження стічних вод не здійсеюваося;
  • довкіллю завдано збитків на суму понад 415 тисяч гривень. 
 
Обвинуваченого судитимуть у Валківському районному суді Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік під час застілля вбив знайомого ножем.
 
Тэги:  кримінал, забруднення, харків
