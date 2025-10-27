    
27.10.2025  15:32   

Харківські комунальники обстежили десятки тисяч димових і вентиляційних каналів у будинках

Про хід обстеження розпорвіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «ХРБП» продовжують технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів у житлових будинках й з початку року обстежили
  • більше 41 тис. вентиляційних
  • майже 23 тис. димових каналів у будинках комунальної власності.
 
 
 
Наразі в межах підготовки до опалювального сезону
  • перевірено 19 тис. опалювальних приладів.
  • полагоджено 126 димовентиляційних оголовків та 136 м димохідних систем у житлових будинках в Салтівському, Київському та Немишлянському районах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через несприятливі погодні умови заплановані ремонтні роботи трамвайної колії на Салтівському шосе тимчасово перенесено.
 
