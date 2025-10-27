27.10.2025 10:32 Рита Парфенова

Трамваї №6 і №8 у Харкові курсують за звичними маршрутами

Через негоду ремонтні роботи на Салтівському шосе відклали, тому трамваї №6 та №8 курсують у штатному режимі.

У Харкові трамваї №6 та №8 сьогодні працюють за своїми основними маршрутами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в КП «Міськелектротранссервіс», через несприятливі погодні умови заплановані ремонтні роботи трамвайної колії на Салтівському шосе тимчасово перенесено.

Рух електротранспорту здійснюється у штатному режимі, тож пасажири можуть користуватися звичними маршрутами без змін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 9:00 до 17:00 у понеділок 27 жовтня 2025 року буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському через ремонт трамвайної колії.