Трамваї №6 і №8 у Харкові курсують за звичними маршрутами

Через негоду ремонтні роботи на Салтівському шосе відклали, тому трамваї №6 та №8 курсують у штатному режимі.
У Харкові трамваї №6 та №8 сьогодні працюють за своїми основними маршрутами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Як повідомили в КП «Міськелектротранссервіс», через несприятливі погодні умови заплановані ремонтні роботи трамвайної колії на Салтівському шосе тимчасово перенесено.
Рух електротранспорту здійснюється у штатному режимі, тож пасажири можуть користуватися звичними маршрутами без змін.
