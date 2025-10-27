    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові понад 250 спортсменок взяли участь у турнірі з художньої гімнастики «Я – зірка»
27.10.2025  10:57   Рита Парфенова

У Харкові понад 250 спортсменок взяли участь у турнірі з художньої гімнастики «Я – зірка»

Змагання відбулися 24–25 жовтня та об’єднали юних гімнасток із міських шкіл. Частині учасниць присвоїли спортивні розряди, а найкращим — звання «Майстер спорту України».

У Харкові відбувся турнір з художньої гімнастики «Я – зірка»

У Харкові 24–25 жовтня пройшов турнір з художньої гімнастики «Я – зірка», у якому взяли участь понад 250 спортсменок із міських шкіл. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові відбувся турнір з художньої гімнастики «Я – зірка» У Харкові відбувся турнір з художньої гімнастики «Я – зірка»

За підсумками виступів гімнасткам присвоїли спортивні розряди відповідно до Єдиної спортивної класифікації України. Найвищого результату досягли учасниці, яким присвоєно звання «Майстер спорту України».

У Харкові відбувся турнір з художньої гімнастики «Я – зірка»

Змагання організували Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Харківською міською федерацією художньої гімнастики. Проведення турніру ініціював міський голова Ігор Терехов.

У Харкові відбувся турнір з художньої гімнастики «Я – зірка»

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські важкоатлетки стали чемпіонками  Україні.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 Спорт Харківський борець став чемпіоном світу 26.10 Спорт Харківська команда з важкої атлетики стала найсильнішою в Україні 22.10 Спорт Ліцеїсти з Харкова переможно виступили на Всеукраїнському фестивалі спортивного танцю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 