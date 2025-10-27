У Харкові понад 250 спортсменок взяли участь у турнірі з художньої гімнастики «Я – зірка»

Змагання відбулися 24–25 жовтня та об’єднали юних гімнасток із міських шкіл. Частині учасниць присвоїли спортивні розряди, а найкращим — звання «Майстер спорту України».
У Харкові 24–25 жовтня пройшов турнір з художньої гімнастики «Я – зірка», у якому взяли участь понад 250 спортсменок із міських шкіл. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
За підсумками виступів гімнасткам присвоїли спортивні розряди відповідно до Єдиної спортивної класифікації України. Найвищого результату досягли учасниці, яким присвоєно звання «Майстер спорту України».
Змагання організували Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Харківською міською федерацією художньої гімнастики. Проведення турніру ініціював міський голова Ігор Терехов.
