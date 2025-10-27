    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Росіяни вдарили по Козачій Лопані – пошкоджено багатоквартирний будинок
27.10.2025  11:18   Рита Парфенова

Росіяни вдарили по Козачій Лопані – пошкоджено багатоквартирний будинок

Вранці 27 жовтня окупанти здійснили щонайменше шість ударів по населеному пункту на Харківщині. Інформації про постраждалих наразі немає.

вибух

Близько 6:00 ранку 27 жовтня російські війська завдали серію ударів по селищу Козача Лопань Харківської області. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше шість «прильотів», унаслідок яких суттєво пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило.

На місці працюють профільні служби, які уточнюють масштаби руйнувань та наслідки обстрілу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 13 населених пунктів Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Надзвичайні події Минулого тижня Харків зазнав 23 ворожих ударів 27.10 Надзвичайні події Ворог атакував Харків і 13 населених пунктів області – поранені троє людей 26.10 Надзвичайні події На Харківщині через удари росіян постраждала людина та розтрощено ресторан (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 