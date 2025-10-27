27.10.2025 11:18 Рита Парфенова

Росіяни вдарили по Козачій Лопані – пошкоджено багатоквартирний будинок

Вранці 27 жовтня окупанти здійснили щонайменше шість ударів по населеному пункту на Харківщині. Інформації про постраждалих наразі немає.

Близько 6:00 ранку 27 жовтня російські війська завдали серію ударів по селищу Козача Лопань Харківської області. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше шість «прильотів», унаслідок яких суттєво пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило.

На місці працюють профільні служби, які уточнюють масштаби руйнувань та наслідки обстрілу.

