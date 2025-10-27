27.10.2025 11:43 Рита Парфенова

Патрульні Харкова за вихідні зупинили 54 нетверезих водіїв

Поліцейські опрацювали понад пів тисячі викликів, зафіксували сотні порушень правил дорожнього руху та виявили трьох осіб із, ймовірно, наркотичними речовинами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулих вихідних патрульна поліція Харкова опрацювала 573 виклики.

Під час служби інспектори виявили 54 водіїв із ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також трьох осіб, у яких були, ймовірно, наркотичні речовини.

Крім того, зафіксовано 283 адміністративні правопорушення, з яких 264 – за порушення правил дорожнього руху.

Патрульна поліція нагадує, що керування транспортом у стані сп’яніння є одним із найнебезпечніших порушень, яке може призвести до тяжких наслідків. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними учасниками дорожнього руху.

