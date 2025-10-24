Чоловік із Чугуївщини попався на підробленому водійському посвідченні за 20 тисяч гривен

Поліція Харківщини повідомила чоловіку про підозру у підробленні та використанні фальшивого водійського посвідчення. Документ, який він придбав через інтернет, виявився неофіційним бланком.
Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили місцевому жителю про підозру у пособництві підробленню посвідчення водія та використанні підробленого документа.
Інцидент стався наприкінці червня. Інспектори поліції зупинили чоловіка за порушення комендантської години. Під час перевірки з’ясувалося, що його водійське посвідчення має ознаки підробки. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила документ і зафіксувала факт правопорушення.
У ході розслідування встановлено, що у травні чоловік домовився через інтернет із невідомою особою про виготовлення посвідчення. Він надіслав свої дані та фотокартки, після чого отримав фальшивий документ поштою. За підробку сплатив 19,5 тисячі гривень та використовував посвідчення під час керування автомобілем.
Згідно з висновком експерта, документ не відповідає офіційному зразку, який використовується в Україні. 23 жовтня чоловіку повідомлено про підозру за частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Комментариев: 0
Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
влажность:
давление:
ветер: