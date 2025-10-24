24.10.2025 21:27 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Прифронтовий бізнес потребує пільгового кредитування

Підприємства, які ведуть діяльність на прифронтових територіях, потребують пільгового кредитування.



Про це 24 жовтня під час форуму Асоціації прифронтових міст та громад «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє» заявив Харківський міський голова, голова Асоціації Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

У рамках панельної дискусії він звернувся до заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького щодо необхідності змінити порядок надання кредитів у співпраці з Національним банком України.

«Наш бізнес отримує відмови банків через те, що перебуває в так званій «червоній» зоні. Але сьогодні підприємці з усіх прифронтових територій як ніколи потребують допомоги та надання пільгового кредитування. І це спільне питання, яке ми маємо ставити державній владі та вирішувати», - зазначив мер.

Також він наголосив на необхідності страхування воєнних ризиків. За його словами, держава має розробити відповідну програму для бізнесу, який постійно перебуває під загрозою ворожих обстрілів.

Крім того, Ігор Терехов поділився досвідом Харкова з підтримки підприємств шляхом скасування місцевих податків і зборів.

«Ми втрачаємо близько 350 млн грн на рік, але отримуємо часткову компенсацію від держави. І цього ж потребують усі інші прифронтові громади. Дуже важливо, щоб у державному бюджеті було передбачене виділення коштів на цей напрямок», - підкреслив Ігор Терехов.

