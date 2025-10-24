24.10.2025 21:46 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми не маємо втрачати виші та студентство

Мер Харкова Ігор Терехов закликав до створення безпечних умов для навчання в громадах, що перебувають під постійними обстрілами. Він підкреслив важливість збереження системи освіти – від дитсадків до вищих навчальних закладів.

24 жовтня під час форуму Асоціації прифронтових міст та громад «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє» міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність збереження якісної освіти у безпечних умовах на прифронтових територіях. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Він наголосив, що місцева та державна влада мають спільно працювати над створенням навчальних закладів, здатних функціонувати під час постійних атак. За словами мера, на таких територіях потрібно будувати підземні школи та дитячі садки, аби забезпечити дітям можливість навчатися без загрози життю.

Терехов навів приклад нещодавнього обстрілу Харкова, коли російські дрони влучили у приватний дошкільний заклад. Це, за його словами, ще раз доводить необхідність переходу до нових стандартів безпечної освіти.

Окрему увагу мер приділив питанню збереження професійно-технічної та вищої освіти. Він підкреслив, що втрачати виші та студентів неприпустимо, адже це призведе до ослаблення наукового потенціалу регіонів. «Ми не маємо втрачати виші та студентство. Адже так губимо кадровий науковий потенціал. Великі міста живуть тоді, коли є молодь і місця, де ця молодь навчається. А професійно-технічна освіта важлива не тільки для сьогодення, а й для майбутньої відбудови», - зазначив Ігор Терехов.

Мер Харкова зауважив, що молодь і навчальні заклади є основою розвитку великих міст, а професійно-технічна освіта має ключове значення для майбутнього відновлення України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 200 представників органів влади, місцевого самоврядування та експертного середовища підтримали створення Програми відновлення прифронтових територій. Форум відбувся 24 жовтня в Миколаєві і об’єднав громади чотирьох південних областей.