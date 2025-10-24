24.10.2025 21:54 Дмитро Колонєй
Смачне тріо: смажена картопля з печерицями та баклажанами
Ситна і максимально проста страва на кожен день.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва – ідеальна осіння вечеря, коли хочеться чогось ситного, але не надто складного. Смажена картопля, доповнена ніжними печерицями та м'якими, трохи пікантними баклажанами, – це класика, яку легко приготувати навіть після довгого робочого дня. Це просте тріо смаків не залишить байдужим жодного шанувальника домашньої кухні.
Продукти:
-
Картопля: 500 г
-
Печериці: 200 г
-
Баклажани: 200 г
-
Цибуля: 60 г
-
Рослинна олія: для смаження
-
Сіль: за смаком
-
Спеції: на смак (наприклад, чорний перець, паприка).
Покроковий рецепт приготування
-
Очистити та нарізати баклажани кубиком.
-
Розігріти частину олії на сковороді.
-
Обсмажити баклажани до легкого рум'янцю.
-
Відкласти в окрему миску.
-
Очистити та нарізати картоплю скибочками чи кубиком.
-
Додати олію на сковороду (при необхідності).
-
Обсмажити картоплю до напівготовності.
-
Очистити і подрібнити цибулю (дрібно або півкільцями).
-
Додати цибулю до картоплі.
-
Продовжувати смажити разом до готовності картоплі.
-
Нарізати печериці пластинками чи четвертинками.
-
Обсмажити печериці окремо на невеликій кількості олії до випаровування вологи та золотистого кольору.
-
З'єднати в одній великій сковороді обсмажені баклажани, картопля з цибулею та печериці.
-
Посолити та приправити страву спеціями до смаку.
-
Прогріти всі разом на помірному вогні 2-3 хвилини, щоб смаки об'єдналися.
-
Подавати гарячим.
