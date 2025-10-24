    
24.10.2025  21:54   Дмитро Колонєй

Смачне тріо: смажена картопля з печерицями та баклажанами

Ситна і максимально проста страва на кожен день.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва – ідеальна осіння вечеря, коли хочеться чогось ситного, але не надто складного. Смажена картопля, доповнена ніжними печерицями та м'якими, трохи пікантними баклажанами, – це класика, яку легко приготувати навіть після довгого робочого дня. Це просте тріо смаків не залишить байдужим жодного шанувальника домашньої кухні.
 

Смажена картопля з печерицями та баклажанами

 

Продукти:

  • Картопля: 500 г
  • Печериці: 200 г
  • Баклажани: 200 г
  • Цибуля: 60 г
  • Рослинна олія: для смаження
  • Сіль: за смаком
  • Спеції: на смак (наприклад, чорний перець, паприка).
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Очистити та нарізати баклажани кубиком.
  2. Розігріти частину олії на сковороді.
  3. Обсмажити баклажани до легкого рум'янцю.
  4. Відкласти в окрему миску.
  5. Очистити та нарізати картоплю скибочками чи кубиком.
  6. Додати олію на сковороду (при необхідності).
  7. Обсмажити картоплю до напівготовності.
  8. Очистити і подрібнити цибулю (дрібно або півкільцями).
  9. Додати цибулю до картоплі.
  10. Продовжувати смажити разом до готовності картоплі.
  11. Нарізати печериці пластинками чи четвертинками.
  12. Обсмажити печериці окремо на невеликій кількості олії до випаровування вологи та золотистого кольору.
  13. З'єднати в одній великій сковороді обсмажені баклажани, картопля з цибулею та печериці.
  14. Посолити та приправити страву спеціями до смаку.
  15. Прогріти всі разом на помірному вогні 2-3 хвилини, щоб смаки об'єдналися.
  16. Подавати гарячим.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крильця в кефіре.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Тэги:  рецепт, овочі, картопля, баклажани, гріби, печериці, цибуля, олія
