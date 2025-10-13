13.10.2025 21:35 Дмитро Колонєй
Вогняні баклажани по-грузинськи з гострим перцем і сливами - найкращий зимовий запас
Приготувати цей пікантний зимовий салат нескладно, а результат порадує всіх поціновувачів грузинських традицій.
Як пише РЕДПОСТ, грузинська кухня славиться своїми яскравими смаками та несподіваними поєднаннями. Ця страва з баклажанами, гострим перцем і сливами — ідеальний приклад. Воно поєднує солодощі, гостроту та легку кислинку, що робить його чудовою закускою або доповненням до м'яса в холодну пору року.
Баклажани по-грузинськи з гострим перцем та сливами
Продукти
-
2 кг баклажанів,
-
1 кг помідорів,
-
500 г слив,
-
4 болгарські перці,
-
2 стручки гострого перцю,
-
150 г часнику,
-
2 г лимонної кислоти,
-
200 г цукрового піску,
-
100 г солі.
Пошаговий рецепт приготування
-
Очистити сливи від кісточок.
-
Очистити часник.
-
Вимити помідори, гострий та болгарський перець.
-
Пропустити через м'ясорубку помідори, гострий перець, очищені сливи, болгарський перець та часник.
-
Поставити подрібнену масу вогонь.
-
Довести до кипіння.
-
Змішати киплячу заготівлю з цукром (200 г) і сіллю (100 г).
-
Прокип'ятити суміш із цукром і сіллю протягом 5 хвилин.
-
Нарізати 2 кг баклажанів (наприклад, кубиками або півкільцями).
-
Всипати нарізані баклажани в основу.
-
Додати лимонну кислоту (2 г).
-
Проварити все разом 10 хвилин.
-
Розкласти готову гарячу страву по стерилізованих банках.
-
Закатати.
