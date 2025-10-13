13.10.2025 21:35 Дмитро Колонєй

Вогняні баклажани по-грузинськи з гострим перцем і сливами - найкращий зимовий запас

Приготувати цей пікантний зимовий салат нескладно, а результат порадує всіх поціновувачів грузинських традицій.

Як пише РЕДПОСТ, грузинська кухня славиться своїми яскравими смаками та несподіваними поєднаннями. Ця страва з баклажанами, гострим перцем і сливами — ідеальний приклад. Воно поєднує солодощі, гостроту та легку кислинку, що робить його чудовою закускою або доповненням до м'яса в холодну пору року.

Баклажани по-грузинськи з гострим перцем та сливами

Продукти

2 кг баклажанів,

1 кг помідорів,

500 г слив,

4 болгарські перці,

2 стручки гострого перцю,

150 г часнику,

2 г лимонної кислоти,

200 г цукрового піску,

100 г солі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Пошаговий рецепт приготування

Очистити сливи від кісточок. Очистити часник. Вимити помідори, гострий та болгарський перець. Пропустити через м'ясорубку помідори, гострий перець, очищені сливи, болгарський перець та часник. Поставити подрібнену масу вогонь. Довести до кипіння. Змішати киплячу заготівлю з цукром (200 г) і сіллю (100 г). Прокип'ятити суміш із цукром і сіллю протягом 5 хвилин. Нарізати 2 кг баклажанів (наприклад, кубиками або півкільцями). Всипати нарізані баклажани в основу. Додати лимонну кислоту (2 г). Проварити все разом 10 хвилин. Розкласти готову гарячу страву по стерилізованих банках. Закатати.